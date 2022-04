Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt - Wohnhäuser geräumt

Freiburg (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am Mittwochmittag, 20.04.2022, gegen 12 Uhr, in der Zielbergstraße in Müllheim eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt.

Das Gas strömte sofort deutlich hörbar aus, weshalb die angrenzenden Häuser umgehend von der Polizei geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht wurden. Der Bereich um die Schadenstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Bei dem Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Am Nachmittag konnte das Leck in der Gasleitung durch Mitarbeiter des Gasnetzbetreibers provisorisch abgedichtet werden, sodass die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Die Baustelle mit dem Gasleck wurde abgesichert, die Sperrung der umliegenden Straßen wurde wieder aufgehoben.

db/oec

