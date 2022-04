Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.04.2022, gegen 16.45 Uhr, kam es in Brombach in der Lörracher Straße zu einem Streifvorgang zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 44-jährige Fahrer eines grauen Skoda und ein 64-jähriger Radfahrer standen wohl nebeneinander an der Lichtzeichenanlage in Lörracher Straße in Höhe der Einmündung zur Hofmattstraße. Der Radfahrer sei bereits bei Gelblicht losgefahren und schon einige Meter gefahren, als er von dem Skoda-Fahrer wohl überholt wurde. Aufgrund nicht ausreichendem Sicherheitsabstand soll der Außenspiegel des Skoda den Unterarm des Radfahrers gestreift haben. Nach Angaben des Skoda-Fahrer habe der Radfahrer absichtlich seinen Arm gegen den Außenspiegel gestoßen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 98000 (24 h) erreichbar.

