POL-FR: Zell im Wiesental: Hydraulikmeißel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 13.20 Uhr, wurde in der Waldstraße ein neongrünes E-Bike der Mark BBF gestohlen. Das E-Bike stand vor der Haustür und war an ein Geländer angeschlossen. Um in die Waldstraße zu gelangen benutzte der Dieb wohl ein älteres Fahrrad, welches er vor Ort zurückließ. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.800 Euro. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr