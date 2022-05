Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gestohlenes Fahrrad zum Verkauf angeboten - Mutmaßlicher Fahrraddieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen (13.05.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der am Mittwochabend (11.05.2022) in der Bolzstraße ein hochwertiges Fahrrad gestohlen haben soll. Ein Zeuge alarmierte am Freitag, gegen 08.45 Uhr die Polizei, nachdem ihm ein Mann in der Hauptstätter Straße ein hochwertiges Rennrad, das ersten Schätzungen einen Wert von rund 3.000 Euro hat, für 50 Euro verkaufen wollte. Der Zeuge wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das angebotene Fahrrad offenbar am Mittwochabend zwischen 21.00 Uhr und 22.15 Uhr in der Bolzstraße gestohlen worden ist. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb daraufhin fest. Darüber hinaus stellten sie fest, dass der 23-Jährige bereits im September 2021 ein Fahrrad gestohlen hatte und erst Mitte März aus der Haft entlassen worden war. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell