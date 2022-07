Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mehrere Brände an der Josefstraße

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Am Freitagabend kam es in kurzen Abständen zu insgesamt drei Bränden innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Josefstraße im Ortsteil Asberg.

Zunächst verständigte eine Frau Polizei und Feuerwehr gegen 18.35 Uhr Hier hatte sich im Kellergeschoß gesammelter Unrat entzündet.

Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Etwa eine Stunde später brannte es erneut an der Wohnanschrift.

Wiederum war Hausmüll angezündet worden, jedoch in einem anderem Kellerraum.

Auch durch diesen Brand entstand kein Personen- oder nennenswerter Sachschaden.

Letztendlich rückte die Feuerwehr und die Polizei gegen 23.05 Uhr erneut zur Einsatzörtlichkeit aus.

Dieses Mal brannte ein Kinderwagen im Treppenhaus.

Zeugen gaben zunächst Hinweise auf eine Anwohnerin, die den Brand gelegt haben sollte.

Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten den Tatverdacht gegen die Frau jedoch nicht erhärten.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers, Telefon 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell