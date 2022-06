Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Roller aus Klassenzimmer gestohlen

Am Montag war ein Dieb an einer Schule in Biberach unterwegs.

Um 8.15 Uhr legte ein 16-Jähriger seinen elektrisch angetriebenen Roller im Klassenzimmer einer Schule in der Adenauerallee ab. Nachdem sein Unterricht in anderen Zimmern stattfand, kam er gegen 16 Uhr wieder in den Raum zurück. Ein Dieb hatte den Roller in der Zwischenzeit gestohlen. Zeugen berichteten, dass der Roller am Kino in Biberach versteckt worden sei. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und fand den Roller. Der ist mittlerweile wieder bei dem 16-Jährigen. Wer ihn gestohlen hat und wer dabei vielleicht sogar geholfen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07351/4470 zu melden.

Melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie Zeuge von Straftaten werden. Damit übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Mitmenschen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

