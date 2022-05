Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Elfjähriger von Hund gebissen

Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr lief ein Elfjähriger an einer Schule im Egginger Weg in Richtung des Hintereinganges. Dort kam ihm ein Hund entgegen und biss ihn durch seine Hose leicht in den Oberschenkel. Der Halter des Hundes hatte den großen schwarzen Hund angeleint und noch einen kleinen weißen Hund dabei. Danach joggte der Mann wohl in Richtung Fußballplatz der Anna-Essinger-Realschule davon. Der Bub ging nach Hause und wurde medizinisch versorgt. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sucht nun einen etwa 35-Jährigen. Der beleibte Herr trug ein kurze Jogging-Hose und eine Mütze mit Schild. Der Gesuchte sprach Deutsch ohne Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07361/1880 zu melden.

Melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie Zeuge von Straftaten werden. Damit übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Mitmenschen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

