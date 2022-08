Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrzeuganhänger mit Hakenkreuz besprüht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Sonntagmorgen beschmierten bislang unbekannte Täter in der Asperger Straße in Bietigheim einen Fahrzeuganhänger, der im dortigen Industriegebiet am Straßenrand stand. Mit goldener Farbe wurde ein Hakenkreuz auf die Anhängerplane gesprüht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell