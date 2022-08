Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfall mit gestohlenem Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Ein kaputtes Motorrad, ein beschädigter Peugeot und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfallgeschehens, das sich am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr in Korntal-Münchingen ereignet hat. Ein 18-Jähriger hatte sich auf das Verkaufsinserat für ein Motorrad gemeldet, welches der ebenfalls 18-jährige Besitzer des Motorrads aufgegeben hatte. Nach einem kurzen Verkaufsgespräch in der Römerstraße in Münchingen stieg der angebliche Kaufinteressent auf das Aprilia-Motorrad und fuhr davon, mutmaßlich um das Motorrad zu stehlen. Der 18-jährige Verkäufer nahm kurzer Hand mit seinem Peugeot die Verfolgung des flüchtenden Motorrads auf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verloren in der Folge sowohl der 18-jährige Motorradfahrer als auch sein gleichaltriger Verfolger im Bereich eines Bahnübergangs auf einem Feldweg in Richtung Schwieberdingen die Kontrolle über ihr jeweiliges Fahrzeug. Der Motorradfahrer stürzte dabei und wurde noch von dem Peugeot erfasst, der in der Folge von der Fahrbahn abkam. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, der Schaden am Peugeot auf rund 4.000 Euro. Weiterhin entstanden an einem Zaun an der Unfallstelle circa 3.000 Euro Sachschaden. Der 18-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, da Anhaltspunkte für vorausgehenden Drogenkonsum vorlagen.

