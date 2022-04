Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung in Leiferde

Leiferde (ots)

Am vergangenen Samstagabend gegen 21.35 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Werkstatt in der Dorfstraße in Leiferde.

Die drei bislang unbekannten Täter beschädigten ein Fenster aus Glasbausteinen und wurden hierbei von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet und fotografiert. Der Haupttäter warf zudem noch einen Knallkörper durch ein bereits beschädigtes Fenster in den Innenraum der Werkstatt.

Die Täter videografierten sich augenscheinlich selbst bei der Tatausübung.

Der Polizei Meinersen liegen zu den drei Tätern Personenbeschreibungen vor.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu den drei Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372 97850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell