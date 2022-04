POL-GF: Drei Fahrzeuge nach Autoposing kontrolliert

Gifhorn/Gamsen (ots) - In der vergangenen Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wurden zwei PKW im Landkreis Gifhorn entwendet. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen silbernen VW Bus (T5), der auf einem Grundstück in der Spiekerooger Straße in Gifhorn unter einem Carport abgestellt stand, und um einen Audi S6 Avant in schwarz, der in der Gustav-Schwannecke-Straße in Gamsen geparkt war. Hinweise ...

mehr