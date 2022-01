Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Ford Kuga entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21.01.2022, einen Pkw im Lipper Hellweg, im Bereich der Straße Hofacker. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Fahrzeug, ein schwarzer Ford Kuga aus dem Jahr 2018, wurde am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 14:00 Uhr am Straßenrand geparkt. Als der Besitzer sein Fahrzeug am nächsten Morgen gegen 05:00 Uhr nutzen wollte, war es entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell