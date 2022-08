Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 17-jährigen Fußgänger kam es am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr in der Straße "Am Mühlberg" in Markgröningen. Der 17-Jährige soll im Kurvenbereich mit zwei weiteren Freunden gestanden sein, als ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines schwarzen Mercedes angefahren kam und die Gruppe zunächst passierte. Kurz darauf soll der Unbekannte zurückgesetzt und den 17-Jährigen verbal angegangen haben. Nach kurzem Wortgefecht fuhr der Mercedes wieder los und fuhr hierbei dem Opfer über seinen Fuß. Hierdurch erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Der 17-Jährige machte den unbekannten Mercedesfahrer auf die Verletzung aufmerksam. Dieser soll dem 17-Jährigen dann gedroht haben und fuhr davon. Der Fahrer wird als etwa 19 bis 22 Jahre alter Mann mit hellem Kurzhaarschnitt und hellem Bart beschrieben. Während des Vorgangs seien auch noch zwei weitere Mitfahrer in dem Mercedes gesessen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell