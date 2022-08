Polizei Mettmann

POL-ME: Räuberischer Diebstahl: Polizei fasst Täter - Hilden - 2208085

Mettmann (ots)

In Hilden hat am Mittwochabend (17. August 2022) ein Mann einen räuberischen Diebstahl auf einen Elektromarkt in einem Einkaufscenter begangen und dabei einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen sowie zwei mutmaßliche Komplizen im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, kurze Zeit später festnehmen.

Folgendes war geschehen:

Um kurz vor 19 Uhr war einem Ladendetektiv in dem Elektromarkt ein Mann aufgefallen, der eine größere Menge Smart-Watches sowie einen Laptop in eine Tasche steckte und augenscheinlich den Markt damit verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Mann daraufhin ansprach, zog dieser plötzlich eine Schusswaffe (Faustfeuerwaffe) und bedrohte ihn damit.

Anschließend flüchtete der Mann nach draußen, wo er in einen schwarzen BMW mit ukrainischem Kennzeichen stieg, in dem zwei Komplizen auf ihn warteten. Anschließend flüchtete das Trio mit hohem Tempo durch die Hildener Innenstadt. In der Zwischenzeit war auch die Polizei alarmiert worden, die umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitete und hierbei auch einen Polizeihubschrauber einsetzte.

Wenig später konnte eine Streifenwagenbesatzung den BMW an der Straße "Am Eichelkamp" antreffen. Die Fahrzeuginsassen rannten nun fußläufig davon - doch letztendlich waren die Polizeibeamten schneller und konnten einen Tatverdächtigen einholen und festnehmen. Der Mann, ein 31-jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Hilden zugeführt.

Kurz darauf konnte die Polizei auch die beiden anderen mutmaßlichen Tatbeteiligten im Rahmen der Fahndung ausfindig machen und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 36 und 37 Jahre alte Männer - ebenfalls ohne festen Wohnsitz. Zudem konnte die Polizei auch die mutmaßliche Tatwaffe finden und sicherstellen - einer der Täter hatte diese auf der Flucht auf ein Garagendach geworfen.

In dem Fluchtauto stellten die Polizeibeamten die aus dem Elektromarkt entwendete Ware sicher - und fand dort zudem auch noch ein Luftgewehr sowie Schrotmunition. Ferner stellten die Polizeibeamten fest, dass der als Fluchtwagen genutzte BMW bereits vor rund zwei Wochen in Düsseldorf entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben war. Ebenso entwendet worden waren auch die an dem Auto angebrachten ukrainischen Kennzeichen.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Haupttäter um den 31-Jährigen handelt. Dieser ist schon etliche Male polizeilich in Erscheinung getreten und stand während der Tat unter dem Einfluss von Kokain, Speed und Marihuana, weshalb sowohl bei ihm als auch bei den anderen beiden Festgenommenen zur weiteren Beweisführung Blutproben entnommen wurden. Derzeit wird noch geprüft, ob die drei noch am heutigen Donnerstag (18. August 2022) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell