Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Welling

Welling (ots)

Zwischen Sonntag, dem 17.07.2022,18:00 Uhr und Montag, dem 18.07.2022, 16:30Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Eigentümer in ein Einfamilienhaus in der Ruitscher Straße in Welling ein.

Wer kann im Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, bzw. Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter der Tel. 02651/801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell