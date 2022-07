Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheit im Straßenverkehr

Mayen, Virchowstraße (ots)

Am 20.07.2022, gegen 23:20 Uhr, wurde nach einem Zeugenhinweis ein 29-jähriger Mann aus Mayen mit seinem Pkw, BMW, einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser in auffälligen Schlangenlinien durch die südliche Ortslage in Mayen fuhr. Der Fahrzeugführer, der noch in Begleitung eines 31-jährigen Beifahrers aus der VG Münstermaifeld war, führte noch vor Eintreffen der Polizei noch einen Fahrerwechsel durch, um seine Fahrereigenschaft zu vertuschen. Durch Anschlussermittlungen konnte der 29-Jährige eindeutig als verantwortlicher Fahrzeugführer des BMW überführt werden. Er stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter erheblichem Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,39 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Er muss mit einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis, einer empfindlichen Geldstrafe und einer MPU rechnen.

