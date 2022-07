Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Teststation - Zeugen gesucht

Mendig, Laacher-See-Straße (ots)

In der Nacht vom 19. auf 20.07.2022 brachen bislang unbekannte Täter in die Teststation am Mendiger Brauhaus ein. Die Diebe, die durch ein Fenster in die Räume eindrangen, erbeuteten diverse technische EDV-Geräte und 2 Smartphones, hinterließen bei der Tatausführung jedoch zahlreiche Spuren, die derzeit kriminaltechnisch untersucht werden.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

