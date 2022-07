Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Widerstand gegen Polizeibeamte

Mann mit Drogen entblößt sich vor Polizisten

München (ots)

Ein aggressiver 44-Jähriger beschäftigte Samstagmittags (9.Juli) die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof. Erst pöbelte er gegen Mitarbeiter der Deutsche Bahn AG, dann entkleidete er sich vor eingreifenden Beamten. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete er Widerstand. Gegen 12:30 Uhr machten Sicherheitsmitarbeiter der Deutsche Bahn AG eine Streife der Bundespolizei auf den Slowenen aufmerksam, der sich aggressiv am südlichen Ausgang des Querbahnsteiges des Münchner Hauptbahnhofes verhielt. Nach einem kurzen Gespräch mit den Beamten, verließ der Mann den Bereich in Richtung Bayerstraße. Dort stellte er sich auf eine Verkehrsinsel, warf zwei Joints aus seiner Hose, entkleidete sich vollständig und zeigte sein Geschlechtsteil provokativ in Richtung der Polizisten. Nach mehrmaliger Aufforderung zog sich der Mann wieder an. Zur weiteren Bearbeitung nahmen die Polizisten ihn mit zur Wache. Auf dem Weg dorthin, leistete er Widerstand, sodass er getragen werden musste. Eine Durchsuchung des 44-Jährigen förderte weiteres Cannabis zu Tage. Ermittlungen wegen Widerstand, exhibitionistischer Handlungen und Verstoß gegen des Betäubungsmittelgesetzt wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell