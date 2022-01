Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Einbruch in Kirche, Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Am Montag drangen bislang Unbekannte zwischen 10 Uhr und 16:15 Uhr in eine Kirche am Rathausplatz ein. In der Folge dürften sich die mutmaßlichen Einbrecher an den Opferstöcken zu schaffen gemacht haben. Die Beamten des Polizeipostens Rust und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Der angerichtete Sach- und Diebstahlschaden beträgt einige hundert Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07822 78933-0 zu melden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell