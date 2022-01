Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl suchen nach einer Unfallflucht am Montagmittag auf einem Parkplatz in der Hafenstraße nach Zeugen. Kurz nach 13 Uhr soll eine bislang unbekannte Person beim Ausparken mit der Beifahrertür einer 55-jährigen Opel-Fahrerin kollidiert sein. Die unbekannte Person entfernte sich im Anschluss mit einem Kombi von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Opel wird auf ungefähr 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

