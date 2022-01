Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Schnellrestaurant, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden haben sich bislang noch unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Ettlinger Straße verschafft. Die Tat dürfte sich zwischen 4 Uhr und kurz nach 5 Uhr zugetragen haben. In den Räumlichkeiten wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld daraus entwendet. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden geht in die Tausende. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2810 beim Kriminaldauerdienst in Offenburg zu melden.

/mw

