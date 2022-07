Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Dreister Dieb am Münchner Hauptbahnhof Einkaufstaschen geklaut

München (ots)

Eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl nutzte ein Langfinger am S-Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Während sein Opfer schlief, stahl er vier Einkaufstaschen. Am Mittwochmittag (6. Juli) schlief eine 75-jährige Serbin gegen 12 Uhr auf einer Sitzbank am Gleis 1 des Münchner Hauptbahnhofes kurzzeitig ein. Ihre Einkaufstaschen standen vor ihr. Kurze Zeit später stellte sich ein Unbekannter vor die Frau und nahm die Taschen an sich. Er lief ins Zwischengeschoss und verließ wenig später den Hauptbahnhof. Als die Seniorin aufwachte und den Diebstahl bemerkte, machte sie durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Eine Passantin verständigte daraufhin die Polizei.

Eine unmittelbar im Anschluss veranlasste Videoauswertung durch die Bundespolizei ergab den geschilderten Tatablauf. In den Taschen befanden sich diverse Dinge des täglichen Bedarfs, u.a. ein Hörgerät. Ermittlungen wegen Diebstahl werden durch die Bundespolizei geführt.

Die Bundespolizei warnt: Gelegenheit macht Diebe! Halten sie stets ihr Gepäck bei sich und lassen sie Wertgegenstände und Taschen nicht aus den Augen!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell