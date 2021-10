Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Baum gefahren

Leutenberg (ots)

Aufgrund tief stehender Sonne übersah Sonntagvormittag ein 74-jähriger Fahrzeug-Führer eine Verkehrsinsel auf Höhe eines Supermarktes in der Saalfelder Straße in Leutenberg und fuhr über den Bordstein. Danach kam er nach rechts und von der Straße ab, fuhr über den Fußweg und anschließend einen Hang herunter. Letztendlich kam er an einem Baum direkt an der Sormitz zum Stehen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Kran geborgen werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

