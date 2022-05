POL-K: 220502-2-K 12-Jährige läuft auf Venloer Straße - schwer verletzt

Köln (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei Köln und einem Taxi am späten Freitagabend (6. Mai) in Sülz haben alle sechs Fahrzeuginsassen Verletzungen erlitten. Bis auf den leichtverletzten 70 Jahre alten Taxifahrer wurden alle Fahrzeuginsassen mit Rettungswagen in Kliniken ...

