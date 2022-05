Polizei Köln

POL-K: 220507-1-K Abbiegender Streifenwagen kollidiert mit entgegenkommendem Taxi - sechs verletzte Insassen

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei Köln und einem Taxi am späten Freitagabend (6. Mai) in Sülz haben alle sechs Fahrzeuginsassen Verletzungen erlitten. Bis auf den leichtverletzten 70 Jahre alten Taxifahrer wurden alle Fahrzeuginsassen mit Rettungswagen in Kliniken gefahren. Dort verbleiben der 54-jährige Familienvater und sein 7 Jahre alter Sohn stationär. Die 48-jährige Mutter und die 27-jährige Fahrerin des Streifenwagens sowie deren 24-jähriger Kollege konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Gegen 23 Uhr war die Fahrerin des Streifenwagens mit eingeschaltetem Blaulicht - auf dem Weg zu einer Schlägerei - von der Luxemburger Straße nach links in die Universitätsstraße abgebogen und mit dem stadtauswärts fahrenden Taxi zusammengestoßen. Der Streifenwagen hatte sich infolge des seitlichen Zusammenpralls überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. (cg/de)

