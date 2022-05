Polizei Köln

POL-K: 220508-1-K Polizei stellt Audi-Wrack und Führerschein nach Alleinrennen sicher

Köln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (6./7. Mai) hat die Polizei Köln in Deutz einen unfallbeschädigten Audi R 8 und den Führerschein seiner 29 Jahre alten Fahrerin sichergestellt. Kurz nach dem Alleinunfall am Auenweg hatte ein vorbeifahrender ICE die Front des liegengebliebenen Sportwagens zertrümmert. Ein Atemalkohol- und ein Drogenvortest bei der unverletzt gebliebenen Unfallverursacherin verliefen negativ. Beamte des Einsatztrupps Verkehr untersagten ihr das Führen von Kfz.

Gegen 23.30 Uhr hatten die Polizisten beobachtet, wie die 29-Jährige vom Rheinparkweg kommend auf dem Auenweg derart massiv beschleunigte, dass der R 8 nach links über die Gegenspur schleuderte, einen Zaun durchbrach und mit der Fahrzeugfront unmittelbar an den parallel verlaufenden Bahngleisen liegenblieb. Auf der Fahrerseite konnte auch der 30-jährige, ebenfalls unverletzte Beifahrer den beschädigten Wagen verlassen. (cg/de)

