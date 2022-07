Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am 21.07.2022 kam es gegen 17:50 Uhr in der Blankenheimer Straße in Adenau zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Dieser verstieß laut Zeugenaussagen gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Honerath. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein dunkelgrünes, größeres Fahrzeug (möglicherweise SUV oder Lieferwagen) handeln. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

