Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Fußgängerin überquert Straße bei Rot - 74-Jährige von Pkw erfasst - Schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. November 2021, 12:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Sie hatte versucht, bei Rot die Straße zu überqueren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 74-jährige Fußgängerin, die Berliner Allee kurz vor dem Kö-Bogen-Tunnel in Richtung Ernst-Schneider-Platz zu überqueren. Laut Zeugenaussagen übersah sie dabei offenbar eine rote Ampel und wurde von dem Vito einer 55-Jährigen erfasst. Die Fußgängerin erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte sie in eine Düsseldorfer Klinik bringen mussten.

