POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 - Oberhausen - Mann verliert Kontrolle über Fahrzeug - 30-Jähriger verletzt sich schwer

Dienstag, 23. November 2021, 15:19 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 42 Richtung Dortmund verletzte sich ein Mann schwer, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 30-jähriger Mann aus Essen mit seinem Ford Fiesta auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Neue Mitte wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und bremste offenbar stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Lkw und kam erst auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 30-jährige Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Oberhausener Krankenhaus brachten. Durch umherfliegende Glassplitter wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

