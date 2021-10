Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt) Taschendiebstahl

Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, hielt sich eine 78-Jährige in einem Supermarkt in der Riedstraße in Dannstadt-Schauernheim auf. Während dem Einkauf wurde der Geldbeutel der Frau durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Geldbeutel befand sich in einer Stofftasche, welche am Einkaufswagen hing. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde eine 76-Jährige, welche in einem Modegeschäft An der Fohlenweide in Mutterstadt einkaufte, ebenfalls Opfer eines Taschendiebs. Während einer kurzen Unaufmerksamkeit der Dame wurde deren Handtasche samt Geldbeutel entwendet. Die Handtasche hing am Rollator der Frau. Um Taschendieben keine günstige Gelegenheit zu bieten, rät die Polizei: - Tragen Sie Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Ihre Handtasche nicht in den Einkaufswagen oder Einkaufskorb. - Tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Körpervorderseite.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell