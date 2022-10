Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem zwei junge Männer am Sonntagmorgen (16.10.2022) im Bereich der Friedenskirche eine 24 Jahre Frau zunächst belästigt und dann vergewaltigt haben sollen. Der 24-Jährigen fielen die beiden Verdächtigen bereits in der Stadtbahn der Linie U 1 auf. Nachdem diese die Bahn am Neckartor verlassen hatte, folgten ihr die Männer. Am Friedensplatz sollen sie die junge Frau kurz nach 04.00 Uhr festgehalten, geschlagen und vergewaltigt haben. Sie wehrte sich mit einer Tüte, in der sich Schuhe befanden, worauf die Täter von ihr abließen und flüchteten. Die Unbekannten sollen 20 bis 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Sie sprachen gebrochen Deutsch und hatten helle lange Jeanshosen an. Einer von ihnen trug einen Hoodie, sein Komplize einen Pullover mit Weste. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

