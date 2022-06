Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen nach Schlägerei in der Konrad-Adenauer Straße gesucht

Fürstenau (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 1.10 Uhr auf einem Gehweg in der "Konrad-Adenauer Straße" (Hnr. 21) zu einer verbalen Außeinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Streit mündete schließlich in einer Schlägerei. Bei dem Geschehen wurde mindestens eine Person leicht verletzt. Die Polizei erschien noch am Tatort und erhob die Personalien der Beteiligten. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Ablauf der Auseinandersetzung geben können. Insbesondere eine Gruppe Unbeteiligter, die zum Zeitpunkt der Schlägerei in unmittelbarer Nähe stand, wird gebeten sich unter 05901/9614800 (tagsüber) oder 05439/9690 (außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

