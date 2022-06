Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Pedelec-Fahrer nach Vorfahrtsverstoß schwer verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

Ein 19-jähriger Heranwachsender aus Halle (Westf.) befuhr am Montag gegen 17:05 Uhr die Lindenallee. Er beabsichtigte mit seinem VW Golf nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Dissen einzubiegen. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung eines 79-jährigen Mannes aus Bad Rothenfelde, der auf seinem Pedelec in Richtung Ortsmitte fuhr. Der Senior stürzte und zog sich eine schwere Beinverletzung zu, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige kam mit dem Schrecken davon und machte der Polizei gegenüber keine Angaben zum Unfall. Unklar ist, ob es zu einer Berührung zwischen Pkw und Pedelec kam oder der 79-Jährige bei einem Ausweisweichversuch stürzte. Ersthelfer, die keine Unfallzeugen waren, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Die Polizei sucht nach direkten Unfallzeugen, diese melden sich bitte unter 05421/921390 bei den Beamten in Dissen.

