POL-OS: Belm: Betrunkener regelte den Verkehr

Alfhausen (ots) - Gegen 12:10 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Bersenbrück am Sonntag den Waller Esch in Richtung Bundesstraße 68. Bei Grünlicht bog die Frau mit ihrem Audi A1 nach links in Richtung Bersenbrück ab. Dabei übersah sie die Bevorrechtigung einer 20-jährigen Frau aus Alfhausen, die aus der Heeker Straße die B68 in Richtung Ankum überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß und ...

mehr