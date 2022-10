Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 16.10.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Wiesmoor - Falschgeld in Umlauf gebracht Dank des Hinweises von aufmerksamen Mitbürgern konnte die Polizei einen 50-jährigen Mann aus Wiesmoor identifizieren, der wiederholt Falschgeld in den Umlauf gebracht hatte. Zuletzt hatte der Mann am Samstag versucht, mit einem gefälschten Geldschein in einem Baumarkt in Wiesmoor zu bezahlen. Der Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Altkreis Norden

Greetsiel - Unfallverursacher flüchtet

Auf dem Parkplatz einer Ferienwohnung in der Kleinbahnstraße (Haus Nr. 15) ist es am Samstag im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen geparkten Renault Megane Scenic (grau) mit im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Hage - Unfallverursacher flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist am Samstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in Hage gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Straße Baantjebur einen dort geparkt abgestellten blauen VW Passat im Bereich der Stoßstange hinten links. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Hinte - Anhänger löst sich vom Wohnmobil Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 210 im Bereich Loppersum gekommen. Zu dieser Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Singen mit seinem Wohnmobil die dortige Bundesstraße in Richtung Emden. Hinter dem Wohnmobil befand sich ein Anhänger. Im Verlauf der Fahrt löste sich aus bislang unbekannten Gründen der Anhänger vom Wohnmobil und geriet nach rechts von der Fahrbahn auf den dortigen Fahrradweg. Hier kollidierte der Anhänger mit einem 49-jährigen Mann aus dem Bereich Südbrookmerland, der mit seinem Fahrrad dort unterwegs war. Der Mann wurde dabei verletzt. Aufgrund der Art der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verunfallten in eine Klinik nach Sanderbusch flog. Der Anhänger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei Norden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Westerholt - Betrunkener Autofahrer

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Sonntag einen Autofahrer in Westerholt. Der 22-jährige Mann aus Westerholt fuhr mit seinem Renault Kangoo gegen Mitternacht auf der Auricher Straße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

