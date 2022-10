POL-AUR: Wittmund- nach Unfall geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund- nach Unfall geflüchtet

Anfang der Woche kam es in Wittmund zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines grauen Mercedes stellte am Montagmorgen sein Auto auf einem Parkplatz in der Buttstraße ab. Als er am Dienstagabend wieder zurückkommt, bemerkte er einen Schaden im Frontbereich. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 04462 9110

