POL-PDKL: PKW-Fahrer ohne Führerschein

Wolfstein (ots) - Unbekannte Täter hinterlassen Graffitis an der Realschule Plus. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hinterließen die Täter an Fenstern, Türen und Wänden mehrere Schmierereien. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

