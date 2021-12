Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei ermittelt erfolgreich gegen Graffitisprayer-Quartett

Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg), Bielefeld (Landkreis Bielefeld), Vlotho (Kreis Herford), Halle (Westfalen) (ots)

Mit einem Großaufgebot an Bundespolizisten hat die Bundespolizei Kassel im Auftrag der Kasseler Staatsanwaltschaft heute Morgen (21.12.) insgesamt fünf Wohnungen von vier mutmaßlichen Graffitisprayern durchsucht.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Halle (Westfalen), einen 23-Jährigen und einen 22-Jährigen aus Bielefeld (NRW) sowie einen weiteren 23-Jährigen aus Vlotho (Kreis Gütersloh, NRW).

"Nach unseren bisherigen Ermittlungen gelten alle vier überregional als tatverdächtig im Zusammenhang mit illegaler Graffiti!", sagt der stellvertretende Inspektionsleiter, Polizeioberrat Kamal Darwiche.

Zuletzt aktiv in Bad Wildungen - Festnahme auf frischer Tat

Am 7. November 2021 soll das Quartett gemeinschaftlich im Bahnhof Bad Wildungen einen Zug mit Farbe besprüht haben. Der angerichtete Sachschaden belief sich hierbei auf rund 1000 Euro. Die beiden 23-Jährigen wurden unmittelbar nach der Tat am Bahnhof Bad Wildungen von Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel festgenommen.

Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt

Bei den Wohnungsdurchsuchungen am 21. Dezember haben die Beamten in großem Umfang Sprayerutensilien als Beweismittel sichergestellt. Ob die Viererbande mit weiteren Graffitistraftaten in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen alle vier Beschuldigten unter anderem wegen gemeinschaftlich begangener Sachbeschädigung.

Die Tatverdächtigen blieben auf freiem Fuß.

