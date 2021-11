Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Mönchengladbach-Schmölderpark, 04.11.21 10:28 Uhr, Kiesweg (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr der Brand eines leerstehenden Gebäudes am Kiesweg gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine Rauchentwicklung auf mehreren Seiten des freistehenden Gebäudes fest. Eine Ausbreitung auf Nachbargebäude war nicht zu befürchten. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zum Gebäude und konnte nach schneller Erkundung im verrauchten Bereich etwas brennendes Papier im ersten Obergeschoss feststellen. Der Brand wurde mit dem Einsatz eines C-Rohres abgelöscht. Anschließend wurde das Gebäude noch entraucht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu kurzen Verkehrseinschränkungen im Bereich der Bachstraße in Höhe der Hunsrückstraße. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

