FW-MG: Brand in elektrischer Unterverteilung

Mönchengladbach-Bungt, 01.11.2021, 11:42 Uhr, In der Bungt (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr wurde heute Vormittag ein Brand auf der Straße "In der Bungt" gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus dem Brandobjekt zu erkennen und zahlreiche Personen, die vor dem Objekt standen. Sofort wurde die Einsatzstelle erkundet. Es brannte eine elektrische Unterverteilung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung, die auch weiteres Inventar in Brand gesetzt hatte. Der entstandene Brandrauch hatte sich bereits in weite Teile des 2-geschossigen Wohn- und Geschäftshauses ausgebreitet. Die Nutzer des Gebäudes hatten den Brand rechtzeitig bemerkt, sich in Sicherheit bringen können und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Die Bekämpfung des Brandes in der elektrischen Anlage wurde mit Trupps der Feuerwehr unter Atmeschutz durchgeführt. Weitere Trupps der Feuerwehr entrauchten alle Bereiche des Gebäudes. Durch die NEW´ wurde das Gebäude stromlos geschaltet.

Bei diesem Brand wurde niemand verletzt. Die Straße "In der Bungt" musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell