Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ein seit 16 Jahren Gesuchter konnte bei der Ausreise festgenommen werden

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Ein kosovarischer Staatsangehöriger wurde bereits seit 2004 mit Haftbefehl gesucht. Als er versuchte in die Schweiz auszureisen, konnte er festgenommen werden und sitzt jetzt in Haft.

Am frühen Dienstagmorgen (08.12.2020) versuchte der Gesuchte, über den Autobahnübergang Weil am Rhein, in die Schweiz auszureisen. Zollbeamte kontrolliert jedoch den Mann und stellten bei der Überprüfung der Daten fest, dass der 51-Jährige seit 16 Jahren in Deutschland mit Haftbefehl gesucht wurde. 2001 wurde er, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt. Davon waren noch 916 Tage zu verbüßen. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben die ihn festnahm und in eine Justizvollzugsanstalt einlieferte.

