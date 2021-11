Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Frau

Mönchengladbach, Giesenkirchen, 31.10.2021, 23:45 Uhr, Palandweg (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch das automatische Notrufsystem "eCall" zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW alarmiert. Am Palandweg war aus unbekannter Ursache ein PKW frontal gegen einen Baum gefahren. Die Fahrerin saß bewusstlos in ihrem Fahrzeug. Sie musste mit hydraulischem Spezialwerkzeug aus dem PKW befreit werden. Nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde sie mit lebensgfährlichen Verletzungen in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III(Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

