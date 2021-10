Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Mönchengladbach - BAB A 52 FR Roermond, 30.10.2021, 14:34 Uhr, Höhe AS Nord (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der BAB A 52 in Fahrtrichtung Roermond kurz hinter der Anschlussstelle Nord ein Verkehrsunfall an dem 2 Pkw beteiligt waren und insgesamt zwei Personen verletzt wurden. Ersthelfer die an der Unfallstelle vor den Einsatzkräften eintrafen, leisteten den Verletzten vorbildlich erste Hilfe. Die Einsatzstelle wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels Verkehrssicherungsgeräten abgesichert und vorsorglich wurden Löschmittel bereitgehalten. Ein Verletzter Insasse wurde mit einer speziellen Trage schonend aus seinem Pkw befreit. Beide Insassen wurden durch die Besatzungen von einem Notarzt und zwei Rettungswagen noch an der Unfallstelle untersucht und zur weiteren Behandlung in Mönchengladbacher Notfallkliniken transportiert. Die Pkw wurden stark beschädigt. Die Trümmer der Pkw blockierten beide Fahrspuren wodurch ein längerer Stau entstand.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

