Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei bietet zwei weitere Pedelec-Trainings an

Kreis Wesel (ots)

Beim Fahrsicherheitstraining für Pedelec-Fahrer in Hünxe gibt es am Donnerstag, 22. Juli, noch freie Plätze. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei bieten das Training von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Gelände der Grundschule Am Dicken Stein am Waldweg 55 an.

In Wesel sind noch zwei weitere Trainingstermine hinzugekommen: Dort üben die Teilnehmer am Mittwoch, 11. August, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, auf dem Gelände der ehemaligen Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, am Montag, 9. August, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr den richtigen Umgang mit dem Pedelec zu lernen - auf dem Areal der Ida-Noddack-Gesamtschule, Martinistraße 12.

Die Polizei organisiert die Trainings mit der Kreisverkehrswacht Wesel. Sie weist darauf hin, dass das Training am Dienstag, 20. Juli, in Wesel ausgebucht ist.

Interessierte müssen sich für die Veranstaltungen unter den Telefonnummern 0281 / 107 - 3222 o d e r 107 - 7777 anmelden. Zudem ist es erforderlich, dass sie einen Corona-Test mit negativem Ergebnis, einen vollständigen Impfstatus oder ihre Genesung nachweisen. Beim Training ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ein Pedelec und einen Fahrradhelm müssen die Teilnehmer mitbringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell