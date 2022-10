Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Bike gestohlen

Aurich- Scheibe der Bushaltestelle beschädigt

Norden- Autoscheibe beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Bike gestohlen

In Norden wurde ein E-Bike gestohlen. Bereits am Montag haben unbekannte Täter in der Zeit von 13.45 Uhr bis 22.30 Uhr ein graues E-Bike der Marke "Zündapp" entwendet. Dieses wurde im Vorfeld, mit einem Fahrradschloss gesichert, durch den Besitzer in der Straße Neuer Weg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich- Scheibe der Bushaltestelle beschädigt

In Aurich wurde eine Bushaltestelle beschädigt. Im Zeitraum vom 03.10.2022 bis zum 13.10.2022 haben unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Große Mühlenwallstraße komplett zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden- Autoscheibe beschädigt

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung in Norden. Die Halterin eines grauen Smarts stellte ihr Fahrzeug um 14.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Gewerbestraße ab. Als sie zwei Stunden später wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Scheibe der Fahrertür und die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell