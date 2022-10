Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden- Nach Unfall geflüchtet

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden- Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstagmorgen kam es in Norden zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer. Der 60-Jährige war mit seinem Rad um 08.25 Uhr auf der Osterstraße in Richtung Marktplatz unterwegs als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunkelgrauen Transporter so nah an ihn herankam, dass der Fahrradfahrer stark bremsen musste und dadurch zu Fall kam. Er wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Montagmittag ist es zu einer Unfallflucht in Norden gekommen. Eine 48-Jährige befuhr in ihrem Mercedes um 12.50 Uhr die Grimersumer Straße als sie verkehrsbedingt warten musste. Ein entgegenkommendes Wohnmobil mit niederländischem Kennzeichen stieß mit dem Außenspiegel gegen ihren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell