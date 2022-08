Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tasche aus Auto entwendet

Gronau (ots)

In Gronau hatten es Diebe am Wochenende in zwei Fällen auf Wertsachen abgesehen, die in Autos lagen:

Aus einem parkenden Wagen haben Unbekannte am Freitag, 12.08.2022, eine Handtasche gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Königstraße gestanden, wo es gegen 13.10 Uhr zu der Tat kam. Die Geschädigte hatte gerade ihren Einkauf eingeladen sowie die Fensterscheiben des Wagens aufgrund der Hitze heruntergelassen und schob den Einkaufswagen zurück. Ihr Beifahrer hielt sich noch am geöffneten Kofferraum auf, was die Täter offensichtlich jedoch nicht abhielt: Unbemerkt nutzten sie die Situation.

Der zweite Fall spielte sich am Samstag, 13.08.2022, am Brechter Weg ab. Dort hatte ein Wagen zwischen 19.00 Uhr und 22.40 Uhr unverschlossen am Straßenrand gestanden. Die Täter entwendeten ein Autoradio sowie Papiere, die sich in dem Auto befunden hatten. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell