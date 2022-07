Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Drei Festnahmen nach Raub + Beschädigte Tür + Räder weg und Rad da + Zeugenaufruf zu Auseinandersetzung an den Lahnwiesen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Drei Festnahmen nach Raub

Drei Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren überfielen am Freitag, 22. Juli, offenbar gemeinsam einen 25-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge näherten sie sich gegen 1.45 Uhr von hinten, ergriffen den Gießener in der Marshallstraße und entnahmen seine Wertsachen aus den Hosentaschen. Zudem schlugen sie ihn mehrfach, wodurch er unter anderem einen Nasenbruch davontrug. Im Zuge von sofortigen Fahndungsmaßnahmen nahmen die eingesetzten Polizeibeamten drei Tatverdächtige vorläufig fest. In der Nähe fanden die Beamten auch das geraubte Handy des 25-Jährigen, das die Männer vermutlich weggeworfen hatten. Die Staatsanwaltschaft Gießen ordnete eine Blutentnahme bei den drei Tatverdächtigen an, zudem erfolgt im Laufe des Tages (22. Juli) die Vorführung der Männer beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Gießen.

Pohlheim- Holzheim: Beschädigte Tür

Beschädigungen an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Kreideberg lassen einen versuchten Einbruch vermuten, der am Donnerstag, 21. Juli, zwischen 2 Uhr und 10 Uhr stattfand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Räder weg und Rad da

Unbekannte montierten die Räder eines angeschlossenen Rennrads ab, das in der Wetzsteinstraße stand. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 21. Juli, und 7.30 Uhr am Freitag gelangten die Diebe an das etwa 100 Euro hohe Diebesgut. Genau "anders herum" erging es einem Fahrradbesitzer, der sein Mountainbike am Donnerstag, 21. Juli, um 7 Uhr in der Rodheimer Straße vor dem Lidl anschloss. Als er gegen 16 Uhr zurückkehrte, war nur noch das eine angeschlossene Rad da, der Rest des Fahrrads fehlte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Kripo in Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf zu Auseinandersetzung an den Lahnwiesen

Die Kripo in Gießen sucht Zeugen, die am Donnerstag, 21. Juli, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachteten, die sich offenbar gegen 23.25 Uhr am Lahnufer unterhalb der Brücke der Rodheimer Straße ereignete. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen mehrere dunkelhäutige Personen einen 28-Jährigen an, dem in der Folge ein 30-Jähriger zur Hilfe eilte. Beide Männer erlitten Verletzungen, die zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt wurden. Sie können die tatverdächtigen Personen nicht näher beschreiben. Die Kripo bittet um Mithilfe: Wem ist die Auseinandersetzung aufgefallen? Wer kann Angaben zum Hergang machen? Wer kann die beteiligten Personen beschreiben oder Angaben zur Fluchtrichtung machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Spiegel touchiert

Nur etwa drei Minuten ließ die Fahrerin eines schwarzen Opel am Donnerstag, 21. Juli, ihr Auto in der Grünberger Straße stehen. In diesem kurzen Zeitraum, gegen 13.40 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel des Meriva und verursachte damit einen Schaden von etwa 150 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Buseck- Alten-Buseck: Auf Parkplatz VW beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch, 20.Juli, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 21.Juli, 7 Uhr, auf einem Parkplatz im Flößerweg. Vermutlich bei einem Wendemanöver beschädigte ein Unbekannter den silberfarbenen Touran auf der rechten Seite. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755.

Langgöns: Mazda touchiert

An zwei möglichen Orten touchierte ein Unbekannter am Donnerstag, 21.Juli, zwischen 12.50 Uhr und 18.30 Uhr einen geparkten Mazda. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter den grünen MPV entweder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rothweg oder im St.-Ulrich-Ring. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Mercedes touchiert

Am Dienstag, 19.Juli, touchierte ein Unbekannter zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen am Fahrbahnrand der Schustergasse geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen E220 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummer 0641/7006-3555.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell