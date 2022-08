Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Mofafahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Mofafahrer am Freitag, 12.08.2022, in Gescher-Hochmoor bei einem Unfall erlitten. Eine Velenerin befuhr gegen 12.15 Uhr die Kardinal-von-Galen-Straße. Als die 24-Jährige nach rechts in die Velener Straße (L 581) einbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Zweirad: Ein von rechts aus Richtung Velen kommender 61-Jähriger hatte damit den in beide Richtungen freigegeben Radweg an der Velener Straße befahren. Der Gescheraner kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

