Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefälschter Führerschein im Dekolleté - Haftbefehle und zahlreiche Straftaten

Aachen (ots)

Gleich mehrere Straftaten hat ein 45-jähriger Mann aus Mazedonien zu verantworten. Gemeinsam mit einer 41-jährigen Frau und deren beider minderjähriger Kinder reiste er am frühen Morgen aus Belgien über den Grenzübergang Aachen Lichtenbusch ein. Am 29.07.2022 um 00:50 Uhr unterzogen Beamte der Bundespolizei die Insassen des Fahrzeuges einer Kontrolle in Aachen-Brand. Der Fahrer legte dabei eine totalgefälschte italienische ID-Karte vor. Nach Abgleich der Personendaten tauchten mehrere Treffer im Fahndungssystem auf. Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung über 1 Jahr Freiheitsstrafe vollstreckt. Durch das Amtsgericht Friedberg bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Eine Ausschreibung zur Festnahme zum Zwecke der Abschiebehaft bestand durch die ZAB Gießen und auch in Österreich war der 45-Jährige zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Ein auf ihn benannter totalgefälschter italienischer Führerschein sowie ein mazedonischer Reisepass wurden bei einer Durchsuchung im Dekolleté der Beifahrerin aufgefunden. Das Fahrzeug war nicht versichert und wurde durch die Bundespolizei sichergestellt. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Fahren ohne Versicherungsschutz wurden weitere Anzeigen wegen Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise erstellt. Es erfolgte eine Einlieferung in den Polizeigewahrsam.

